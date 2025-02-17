Asperger sendromlu bireylerin yaşamı farkındalıkla kolaylaşıyor

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Volkan Şahin, Asperger sendromuna sahip bireylerin çoğu zaman yanlış anlaşılabildiklerini ve sosyal çevreleri tarafından dışlanabildiklerini belirterek, toplumun bu konuda bilinçlenmesinin onların daha rahat bir yaşam sürmesini sağlayabileceğini söyledi.

Şahin, AA muhabirine, çocuklarda konuşma gecikmesi, yetersiz sözel olmayan iletişim becerileri eksiklikleri, ismi söylendiğinde bakmama veya göz teması kuramama gibi belirtiler denildiğinde akla hemen otizm kelimesinin geldiğini anlattı.

Otizmin farklı kaynaklardan bir şekilde duyulduğunu dile getiren Şahin, Asperger sendromu hakkındaki bilginin ve farkındalığın az olduğunu ifade etti.

Şahin, Dr. Hans Asperger'in 1944'te takip ettiği çocuklardan dördünde klasik otizm tanısına tam olarak uymayan, empati yoksunluğu, arkadaş edinmede zorluklar, özel ilgi alanında aşırı uğraş gibi otizm belirtileri olduğunu gözlemlediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ölümünden sonra Dr. Hans Asperger'in yaptığı çalışmalara atfen 'Asperger sendromu' kavramı kullanılmaya başlandı hatta bir rivayete göre, bu bilim insanının çocukluğunda buna benzer belirtilerinin olduğu da söylenmiştir. Asperger sendromu, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı'nın dördüncü baskısında ayrı bir tanı kategorisi olarak tanıtılmış olsa da sonraki baskısında bu tanı çıkarılmış, otizm spektrum bozukluğu kavramı kullanılmaya başlanmıştır."

- "Milyonlarca insanı etkileyen nörogelişimsel bozukluktur"

Asperger sendromu kavramının bu tanıya sahip bireylerin tanınması ve farkındalığın artması açısından bilinmesinde fayda olduğuna işaret eden Şahin, şunları aktardı:

"Asperger sendromu, otizm spektrum bozukluğu içinde yer alan, sosyal etkileşim ve iletişimde zorluklarla giden dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen nörogelişimsel bir bozukluktur. Her bireyde farklı şekillerde görülebilen Asperger sendromu, genellikle yüksek işlevli otizm olarak da tanımlanır. Bu bireyler genellikle ortalamanın üzerinde zekaya sahip olabilir ancak sosyal ipuçlarını anlamakta ve bireyler arası ilişkiler kurmakta zorlanabilir."