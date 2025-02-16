Trabzonspor-Carpartner TED Ankara Kolejliler maçının ardından
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Carpartner TED Ankara Kolejliler'i 93-82 mağlup eden Trabzonspor'un başantrenörü Faruk Beşok, Trabzon'a kupayı armağan etmek istediklerini söyledi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Carpartner TED Ankara Kolejliler'i 93-82 mağlup eden Trabzonspor'un başantrenörü Faruk Beşok, Trabzon'a kupayı armağan etmek istediklerini söyledi.
Beşok, maçın ardından kulübün sitesinden yaptığı açıklamada karşılaşmaya, hem hücumda hem de savunmada çok iyi başladıklarını ifade etti.
Maçın ilk yarısında istedikleri tempoyu yakaladıklarını aktaran Beşok, "Ancak son 1-2 haftadır rehavete kapılıp rakiplerimizi maça ortak ediyoruz. Bu hastalıktan bir an önce kurtulup, ligin geri kalanında en iyi oyunumuzu sahaya yansıtarak Trabzon şehrine kupayı armağan etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Beşok, Trabzonspor taraftarına da teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.