Nurgül hemşire sahiplendiği hasta ve engelli 5 kediye evinde bakıyor

ENES SANSAR - Trabzon'da yaşayan 40 yaşındaki hemşire Nurgül Altunbaş, hasta ve engelli 5 kediye yuva oldu.

Akçaabat ilçesindeki Sebat Aile Sağlığı Merkezinde hemşire olan Altunbaş, iki kızı ve eşiyle farklı zamanlarda sokakta buldukları görme engelli ve hasta kedileri sahiplendi.

Altunbaş, düzenli olarak sağlık kontrollerini ve aşılarını yaptırdığı kedilere "Pamir", "Ada", "Güneş", "Magi" ve "Mia" isimlerini verdi.

Kediler için kimlik ve hayvan pasaportu çıkaran Altunbaş, AA muhabirine, evde bakamayacağını düşündüğü için uzun süre kedi sahiplenmek istemediğini söyledi.

Altunbaş, sahiplendiği kedilerin her birinin ayrı hikayesi olduğunu dile getirerek, "İsmini Ada koyduğumuz kedi karşıma çıktı. Annesini köpekler parçalamıştı. Sokakta üç gün aç susuz kalmıştı. Önüne koyduğum mamaya saldırınca Ada hayatımıza girdi. Ada'nın astım hastası olduğunu öğrendik, atakları başladı. Kedileri daha iyi anlayabildim. Sağlık sorunlarını, ihtiyaçları olduğunu, hastalıklarını bize anlatamadıklarını daha iyi anlayabildim. Böyle oldukça daha da bağlandım." diye konuştu.

Bu süreçte ailesinin desteğini her zaman hissettiğini anlatan Altunbaş, aşı ve sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasının kediler için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Altunbaş, hayvan sahiplenenlerin bakım süreci ve ekonomik durumu iyi düşünmeleri gerektiğine değinerek, "Çünkü eve alışan kedi, bir daha asla sokakta yapamıyor. Mama bulamıyor, beslenemiyor, avlanamıyor." ifadelerini kullandı.

- "İnsanların bakıma muhtaç kedileri hayatına almasını istiyorum"

Yardıma muhtaç oldukları için engelli ve hasta kedilere baktığını anlatan Altunbaş, şöyle devam etti:

"Çünkü bu kediler sokakta hayatlarını sürdüremeyecek kediler. İnsan elinin değmesi gereken bakıma muhtaç, ilaçlarının verilip kontrollerinin düzenli yapılması gereken kediler. Görme engelli kedimi sokağa bıraktığımda asla yaşayamaz, yiyecek bulamaz, avlanamaz. Devamlı ilaç kullanan kedim sokakta yaşasa düzenli gidip ona kim ilaç verecek? Bakımları sağlıklı ve düzenli bir şekilde ancak evde yapılabileceği için tercihim onlardan tarafta. Ben cins kedi tutkunluğunu bırakıp, özellikle bakıma muhtaç kedileri insanların hayatına almasını istiyorum."