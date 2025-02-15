Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon ve Ordu'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Trabzon ve Ordu'da, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 17:20 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon ve Ordu'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL

        Trabzon ve Ordu'da, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş yapıldı.

        Trabzon'da İskenderpaşa Camisi önünde toplanan Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Kadir Öztürk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planını eleştirdi.

        Öztürk, "Siz önce yıktığınız şehirlerin, katlettiğiniz insanların, talan ettiğiniz hayatların hesabını verin. Gazze, bu ümmetin imanıyla, sabrıyla, direnişiyle, Allah'ın inayetiyle ayağa kalkacak. Mazlumun yanında, zalimin karşısında olmanın ne demek olduğunu tarihte gösterdiğimiz gibi bugün de göstereceğiz." dedi.

        Kudüs'ün davaları olduğunu vurgulayan Öztürk, "Gazze bizim onurumuzdur. Filistin bizim sınırımızdır. Zalimler kaybedecek, Allah'ın planı galip gelecek. Direnenler kazanacak ve inşallah Filistin özgür olacak." diye konuştu.

        Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

        - Ordu

        Ordu Filistin'e Destek Platformunca "Ordu Kudüs için Ayakta" yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Platform öncülüğünde sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Altınordu ilçesindeki Sırrı Paşa Caddesi'nde toplandı.

        Süleyman Felek Caddesi güzergahından Ceren Özdemir Meydanı'na yürüyen grup, Filistin'e destek sloganları attı.

        TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Faruk Yücedağ, grup adına yaptığı açıklamada, yıllardır Filistin'de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail'in 7 Ekim sonrasındaki süreçte saldırılarını daha da arttırdığını söyledi.

        İsrail'in 15 ay boyunca Filistin'de insanlık dışı saldırılarda bulunduğunu anlatan Yücedağ, Gazze'de insan haklarının ve savaş hukukunun hiçe sayıldığının altını çizdi.

        Yücedağ, ABD ve batı dünyasının yaşanan zulümleri görmezden gelerek hala işgalcilere verdiği desteği sürdürdüğüne dikkati çekerek, "ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye yönelik yaptığı açıklamalarla İsrail zulmüne arka çıkıyor, tarihin gördüğü en barbarca zulümleri işleyen siyonistlere destek veriyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?

        Benzer Haberler

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        100'e yakın üreticinin fındığını alıp, ödeme yapmadan ortadan kayboldu
        100'e yakın üreticinin fındığını alıp, ödeme yapmadan ortadan kayboldu
        100'ye yakın üreticinin fındığını alıp, ödeme yapmadan ortadan kayboldu
        100'ye yakın üreticinin fındığını alıp, ödeme yapmadan ortadan kayboldu
        Trabzonspor'un basketboldaki hedefi galibiyet serisini sürdürmek
        Trabzonspor'un basketboldaki hedefi galibiyet serisini sürdürmek
        Trabzon'da ilkokul öğrencileri kelebeklerin yaşamını defileyle anlattı
        Trabzon'da ilkokul öğrencileri kelebeklerin yaşamını defileyle anlattı
        Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklandı
        Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklandı