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        Başkan Doğan'dan TFF'ye 'Uğurcan' çağrısı

        TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada görev alan takım kaptanı Uğurcan Çakır'a siyah beyazlı taraftarlardan gelen tepkilere ilişkin açıklama yayınladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 23:42 Güncelleme: 15.02.2025 - 23:45
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        Başkan Doğan'dan TFF'ye 'Uğurcan' çağrısı
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        TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada görev alan takım kaptanı Uğurcan Çakır'a siyah beyazlı taraftarlardan gelen tepkilere ilişkin açıklama yayınladı. Doğan, "Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" dedi.

        Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor Kulübü, karşılaşmada bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır’a yönelik küfürlü tezahüratlar ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle bir açıklama yayımladı.

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan imzalı açıklamada, "Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

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