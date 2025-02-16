Vakfıkebir'de bilim etkinliği yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, Vakfıkebir'de bilim etkinliği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, okullara yönelik yapılan etkinlikler kapsamında bilim merkezi ekibinin Vakfıkebir Deregözü İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldiği belirtildi.

Ekibin, öğrencilere doğa bilimleri, tasarım, teknoloji, matematik, astronomi ve uzay havacılık gibi alanlarda uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, bilim merkezinin erişilebilir olması için okullara yönelik faaliyetlerin sürdürüleceğine işaret edilerek, "Çocuklarımız en değerli varlıklarımız. Onları bilim ışığında geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için çalışmalarımız devam edecek." denildi.