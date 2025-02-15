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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:16 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:16
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

        Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe Petrol Ofisi, 26. dakikada Yağmur Uraz'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

        Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Karyna Alkhovik'in 82. dakikadaki golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

        Fenerbahçe Petrol Ofisi, 15. galibiyetiyle puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise 32 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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