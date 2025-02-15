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        Trabzon'da ilkokul öğrencileri kelebeklerin yaşamını defileyle anlattı

        Trabzon'da ilkokul öğrencileri, "Butterfly Magazine" adlı uluslararası eTwinning & ESEP projesi kapsamında kelebek kostümlü defileye katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:13
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        Trabzon'da ilkokul öğrencileri kelebeklerin yaşamını defileyle anlattı
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        Trabzon'da ilkokul öğrencileri, "Butterfly Magazine" adlı uluslararası eTwinning & ESEP projesi kapsamında kelebek kostümlü defileye katıldı.

        Hızırbey Ülkü İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Esiroğlu Şehit Mehmet Akyüz İlkokulu ve Ce-Zi-Ne Kardeşler İlkokulu öğrencileri, kelebeğin dönüşümünü anlatan figürlerle sahneye çıktı.

        Öğrenciler, Türkiye, Polonya, Portekiz, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Romanya ve Letonya'yı temsilen giydikleri kelebek kostümleri ve ülkelere ait bayraklarla yürüdü.

        Proje yürütücülerinden Esiroğlu Şehit Mehmet Akyüz İlkokulu öğretmeni Ayşe Şeyma Aydın, amaçlarının kelebekler aracılığıyla kültürel etkileşimi artırmak, doğa ve göç olgularını anlamak, sanatsal ve bilimsel yönleri birleştirerek öğrencilerin öğrenme sürecini eğlenceli ve etkili hale getirmek olduğunu söyledi.

        Aydın, "Proje sayesinde öğrenciler sadece kelebekler hakkında bilgi edinmekle kalmayacak, aynı zamanda uluslararası dostluklar kuracak, doğayı daha iyi tanıyacak ve yaratıcı yönlerini geliştirecekler." dedi.

        Mehmet Akyüz İlkokulu öğretmeni Cemile Aslan, Ce-Zi-Ne Kardeşler İlkokulu öğretmeni Hatice İskenderoğlu ile Hızırbey Ülkü İlkokulu öğretmenleri Tuğçe Bayram ve Melek İskenderoğlu'nun da destek verdiği projenin etkinliğine, Maçka Milli Eğitim Müdürü Yaşar Adıgüzel de katıldı.

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