        Trabzon Haberleri

        Trabzon'un yöresel kıyafetlerinden oluşan sergi açıldı

        Trabzon'da "Karadeniz'in Renkli Mirası Trabzon" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:04 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:04
        Trabzon'un yöresel kıyafetlerinden oluşan sergi açıldı
        Trabzon'da "Karadeniz'in Renkli Mirası Trabzon" sergisi açıldı.

        Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce, Milli Eğitim Bakanlığının "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" kapsamında sergi düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, enstitü salonundaki serginin açılışında, yöresel kıyafetlerin sergilenmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

        Serginin geçmişten geleceğe bir köprü olduğunu belirten Uygun, "Kökü olmayanın geleceği olmaz. Eğer kökleriniz sağlamsa hep kalıcısınız demektir." ifadesini kullandı.

        Enstitü Müdürü Sibel Karabina da araştırmalar sonucunda, Trabzon'da 100-150 yıl önce giyilen kıyafetlerin aynılarını yeniden diktiklerini kaydetti.

        Karabina, Şalpazarı, Tonya, Akçaabat ve Arsin başta olmak üzere çeşitli ilçelerde günlük ve özel günlerde giyilen kadın ve erkek kıyafetlerinin yer aldığı serginin yarıyıl tatilinde de gezilebileceğini belirtti.

