Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da araçların bakımını yaparak öğrendiklerini pratiğe döken meslek liseliler saha tecrübesi kazanıyor

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, "Güvenli Seyahat İçin Temel Araç Kontrol" projesi kapsamında okulda aldıkları eğitimleri sahada uygulamaya geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:03 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da araçların bakımını yaparak öğrendiklerini pratiğe döken meslek liseliler saha tecrübesi kazanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, "Güvenli Seyahat İçin Temel Araç Kontrol" projesi kapsamında okulda aldıkları eğitimleri sahada uygulamaya geçiriyor.

        Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Erol Çelik yönetiminde öğretmenler, elektrikli araçlar, otomotiv gövde, iş makineleri, otomotiv elektromekanik ve otomotiv boya bölümünden toplamda 724 öğrencinin derste öğrendiklerini sahada uygulayarak tecrübe kazanması için proje hazırladı.

        Bu kapsamda öğrenciler, okulda öğrendiklerini öğretmenlerinin, servislerin ve diğer resmi araçların antifriz, fren lambası, silecek suyu, boya kalınlığı, yağ, lastik diş derinliği, far, sinyal, fren ve geri viteslerini kontrol ederek pratiğe döküyor.

        Hazirana kadar sürecek projenin 42 okulda daha uygulanması hedefleniyor.

        - "Öğrencilerin mesleki tecrübeleri ve gelişimleri artacak"

        Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, AA muhabirine, hayata geçirilen projenin önemine değindi.

        Karakaş, projenin öğrencilerin trafik güvenliği bilincinin ve toplumsal sorumluluk duygularının geliştirilmesi açısından son derece kıymetli olduğuna işaret ederek, proje kapsamında öğrencilerin mesleki tecrübelerinin ve gelişimlerinin artacağını belirtti.

        Okul Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Çelik ise projenin okulun Değerler Eğitimi Kulübünün sosyal sorumluluk projesi adı altında hayata geçirildiğini anlattı.

        Çelik, pilot olarak Ortahisar'daki okulları belirlediklerini dile getirerek, "Burada öncelikli olarak öğretmenlerimizin, servis araçlarının ve diğer resmi araçların güvenli seyahat öncesinde yağ, lastik, boya kalınlığı gibi temel bakımları yapılacak. Bu yolculuğu, ilimizde ve tüm Türkiye genelinde rol model olacak şekilde başlatmış bulunmaktayız." diye konuştu.

        Öğrencilerin aldıkları bilgi ve beceriyle sosyal sorumluluk duygusunun artacağı güzel çalışmaya imza atacağını ifade eden Çelik, "Amacımız, burada her şeyden önemlisi öğrencilerimizin bir toplumsal fayda şeklinde ortaya çıkan bilgi ve becerilerini bu şekilde ortaya koymak." dedi.

        Çelik, okuldaki bütün öğrencilerin projede gruplar halinde yer alacağını belirterek, bu yılki eğitim öğretim sonuna kadar projeyi 42 okulda uygulamaya koyacaklarını bildirdi.

        Projede yer alan 11. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Haldız da hem araçların kontrollerini yaptıklarını hem de ortaokul son sınıf öğrencilerine okullarını tanıttıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"

        Benzer Haberler

        Trabzon'un yöresel kıyafetlerinden oluşan sergi açıldı
        Trabzon'un yöresel kıyafetlerinden oluşan sergi açıldı
        Trabzonspor, kupada 3 puanla moral bulmak istiyor
        Trabzonspor, kupada 3 puanla moral bulmak istiyor
        Trabzonspor ile İstanbulspor 30'uncu randevuda
        Trabzonspor ile İstanbulspor 30'uncu randevuda
        Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunda heyelan
        Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunda heyelan
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a konuk olacak
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a konuk olacak
        Şalpazarı'nda heyelan meydana geldi
        Şalpazarı'nda heyelan meydana geldi