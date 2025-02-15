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        Haberler Bilgi Yaşam İşinize severek başlamış olsanız bile gitmekten mutsuzluk mu duyuyorsunuz? Yaşadığınız sıkıntının sebebi "tükenmişlik sendromu" olabilir!

        İşinize severek başlamış olsanız bile gitmekten mutsuzluk mu duyuyorsunuz? Yaşadığınız sıkıntının sebebi "tükenmişlik sendromu" olabilir!

        Gün içinde iş yerinde sürekli yorgun, tahammülsüz ve huzursuz hissediyorsanız, bunun sebebi iş yerinde yaşadığınız tükenmişlik sendromu olabilir. Peki, bu durumun belirtileri nelerdir ve tükenmişlik sendromunu aşmak için hangi yollar izlenebilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 13:30 Güncelleme: 15.02.2025 - 13:30
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        Sabah işe gitmek için alarmınızı erteleyip duruyor musunuz? Yaptığınız işten eskisi kadar keyif almıyor musunuz? Belki de tükenmişlik sendromuyla karşı karşıyasınız. Modern çalışma hayatının en yaygın sorunlarından biri olan tükenmişlik sendromu, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı ciddi şekilde etkileyebilir!

        TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDİR?

        İş yerinde tükenmişlik, uzun süreli iş stresine bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel ve duygusal yorgunluk hissidir. Tükenmişlik sendromu olan bireyler, kendilerini işe karşı duyarsız, etkisiz ve güçsüz hissedebilirler. Bu durum, iş performansını, kişisel ilişkileri ve genel sağlığı olumsuz etkileyebilir.

        TÜKENMİŞLİK SENDROMU BELİRTİLERİ

        Tükenmişlik sendromu yaşıyor olabileceğinizi anlamanız için aşağıdaki soruları kendinize sorabilirsiniz:

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        Yaptığınız işin bir anlamı olup olmadığını sorguluyor musunuz?

        Sabah işe gitmek sizin için zor mu hale geldi?

        Kendinizi işinize ve iş arkadaşlarınıza karşı yabancılaşmış hissediyor musunuz?

        Müşterilere, iş arkadaşlarınıza ya da çalışma ortamınıza karşı sabırsız veya tahammülsüz müsünüz?

        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?

        Yaptığınız işten tatmin olmuyor musunuz?

        Kendinizi yetersiz ve başarısız hissediyor musunuz?

        Uyku düzeni sorunlarınız var mı?

        Nedeni bilinmeyen baş ağrıları, mide rahatsızlıkları veya diğer fiziksel rahatsızlıklar yaşıyor musunuz?

        Eğer bu sorulara cevabınız "evet" ise, iş yerinde tükenmişlik sendromu yaşıyor olabilirsiniz.

        TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN NEDENLERİ

        Tükenmişlik sendromuna yol açan bazı yaygın faktörler şunlardır:

        Kontrol Eksikliği: Çalışma saatleriniz, görevleriniz ya da iş yükünüz üzerinde kontrol sahibi olmamanız, sizi çok daha fazla strese sokabilir.

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        Belirsiz Beklentiler: Yöneticinizin ya da çalıştığınız kurumun sizden ne beklediğinin net olmaması, işteki başarı hissinizi azaltabilir.

        Yoğun Çalışma veya Aşırı Boşluk: Güre bir iş temposunda çalışmak ya da tam tersi çok sıkıcı bir işte olmak, tükenmişlik riskini artırabilir.

        Sosyal Destek Eksikliği: Hem iş ortamında hem de kişisel hayatta destekleyici bir ağın olmaması, stresi daha da artırabilir.

        Dengesiz İş-Yaşam Dengesi: İşinize ayırdığınız zaman, kişisel hayattan ve dinlenme sürenizden çok daha fazlaysa, tükenmişlik riski artar.

        TÜKENMİŞLİK SENDROMUYLA BAŞA ÇIKMA YOLLARI

        Tükenmişlik sendromunun önünü almak ve belirtilerini hafifletmek için şu adımları deneyebilirsiniz:

        Seçeneklerinizi Gözden Geçirin: Yöneticinizle konuşup iş yükünüzü ve sorumluluklarınızı yeniden düzenlemek için girişimde bulunun.

        Destek Arayın: İş arkadaşlarınızdan, aile bireylerinden veya profesyonel bir danışmandan destek almak, iş yerinde yalnızlık hissini azaltabilir.

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        Gevşeme Teknikleri Deneyin: Yoga, meditasyon ve derin nefes alma gibi teknikler stresi azaltabilir.

        Düzenli Egzersiz Yapın: Fiziksel aktivite, stresle başa çıkmanın en etkili yollarından biridir.

        Uyku Düzeninize Dikkat Edin: Kaliteli uyku, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız için hayati önem taşır.

        Kaynak: Mayo Clinic, Webmd

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