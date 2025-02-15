Trabzonspor'un basketboldaki hedefi galibiyet serisini sürdürmek

GÖKTUĞ ERGÜN - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, yarın karşılaşacağı Carpartner Ted Ankara Kolejliler maçından galibiyet alarak seriyi devam ettirebilmeyi hedefliyor.

Bordo-mavililer, ligde karşılaşacakları Carpartner TED Ankara Kolejliler, MKE Ankaragücü Ikon Menkul, İstanbul Anka Spor, Esenler Erokspor ve Çayırova Belediyesi karşılaşmalarından seri galibiyetlerle ayrılarak ligde liderlik koltuğuna oturabilmenin planlarını yapıyor.

Lige 8 maçta 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle başlayan bordo-mavililer, oynadığı son 15 maçın tamamında parkeden galip ayrılan taraf oldu.

Ligde bu hafta Carpartner TED'i konuk edecek Trabzonspor'un başantrenörü Faruk Beşok, AA muhabirine, her maçı kazanmaya odaklandıklarını söyledi.

Beşok, geçen hafta son saniye basketiyle kazandıkları iLab Basketbol maçını hatırlatarak, "iLab'in kendi sahasında oynaması onlar için bir avantajdı. Biz bununla ilgili kendi çalışmalarımızı her maçta olduğu gibi yaptık. Şu da bir gerçek, iLab'i tebrik ediyorum. Bize çok iyi hazırlanmışlar, çok istekli ve arzuluydular. Biz de tabii ki istediğimiz hücum ritmini maç boyunca bulamadık." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğun iyi savunma ile gelebileceğini savunan Beşok, şöyle devam etti:

"Oyuncularıma da 'yüksek yüzdeli sayı atmak, yüksek skorlu maçlar oynamak size maçlar kazandırabilir ama şampiyonluğu savunma getirir.' söyledim. Biz de gerçekten iLab maçında skor bulamadığımız anlarda da maçın içinde konsantreyi hiçbir zaman kaybetmeyerek savunma tarafını çok iyi yaptık. Bu da bize maçı kazandırdı. Bir de şöyle söyleyebiliriz, kötü oynayıp kazanmak daha sevindirici bizim için."

- "Hedefimiz her maçı kazanmaya oynamak"

Beşok, ligin son çeyreğine girdiklerini hatırlatarak, "11 maç kaldı, bir tane eksik maçımız var. Lider Erokspor'un 10 maçı var. Yani ligin neredeyse 3'te 2'si gitti, 3'te 1'i kaldı. Tabii ki bizim için önemli olan 15'te 15'i yaptık. Hedefimiz her maçı kazanmaya oynamak. Tabii zorlu maçlar da geldi, erteleme maçı var. Haftada 3 maç yapıyoruz. Bunu da organize etmek zorundayız. Sezon sonu geldikçe sakatlıktan kaçınmamız gerekiyor." diye konuştu.