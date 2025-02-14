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        Trabzon'da 24 Şubat Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası sürüyor

        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dün başlayan, "24 Şubat Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası" devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 17:02 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:02
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        Trabzon'da 24 Şubat Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası sürüyor
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        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dün başlayan, "24 Şubat Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası" devam etti.

        Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonunda 32'ncisi düzenlenen turnuvaya 22 ilden 438 sporcu katıldı.

        A, B ile 8 ve 10 yaş altı kategorilerinde organize edilen turnuva, 16 Şubat Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.

        Öte yandan turnuvaya Büyük Usta (GM) Kıvanç Haznedaroğlu'nun yanı sıra birçok milli satranççının da katıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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