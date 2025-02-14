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        Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklandı

        Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 21:05 Güncelleme: 14.02.2025 - 21:05
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        Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklandı
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        Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Teknik Büro Amirliği ekiplerince, 132 kişinin yatırım vaadiyle 51 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

        Yaklaşık 4 ay süren çalışmaların ardından Mersin, Denizli, Manisa ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartları ve cep telefonları ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Şüpheliler, işlemlerin ardından Trabzon'a getirildi.

        Emniyetteki işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç, İ.Y, S.S, S.Ö, ⁠İ.A, G.K, B.C, S.Ö, C.D, T.Ö. ve D.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        H.N.D, U.D. ve M.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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