Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Bordo-mavililerde, Mustafa Eskihellaç, Simon Banza, Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, yarın oynanacak müsabakada sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25’inci haftada Gaziantep FK ile oynanacak müsabakada forma giyinemeyecek.

Trabzonspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla İstanbul’a gitti.

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