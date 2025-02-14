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        Trabzonspor, İstanbul'a gitti

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 16:09 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:15
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        Trabzonspor, İstanbul'a gitti
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul’a gitti.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla İstanbul’a gitti.

        KADRODA 4 EKSİK

        Trabzonspor’da 4 oyuncu Beşiktaş karşısında forma giyinemeyecek.

        Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Onuralp Çevikkan, Denis Draguş, Serdar Saatçi ile kadro dışı kalan Denswil kadroda yer almayacak.

        Trabzonspor’un 23 kişiden oluşan Beşiktaş maçı kafilesinde şu isimler yer aldı.

        Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, John Lundstram, Ozan Tufan, Tim Jabol Folcarelli, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Edin Vişça, Anthony Nwakaeme, Enis Destan, Simon Banza. Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan

        BORDO-MAVİLİLERDE 5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

        Trabzonspor’da 5 futbolcu, Beşiktaş karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Bordo-mavililerde, Mustafa Eskihellaç, Simon Banza, Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, yarın oynanacak müsabakada sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25’inci haftada Gaziantep FK ile oynanacak müsabakada forma giyinemeyecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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