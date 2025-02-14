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        Trabzonspor ile Beşiktaş 104'üncü randevuda

        Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın İstanbul'da yapacakları maçla 104'ncü kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:15
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        Trabzonspor ile Beşiktaş 104'üncü randevuda
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        Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 24’üncü haftasında yarın İstanbul’da yapacakları maçla 104’ncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 103 maçta Trabzonspor’un 37, Beşiktaş’ın ise 38 galibiyeti bulunuyor.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş’ın konuğu olacak. İki takım 50 yıllık rekabette 120’si resmi, 20’si özel olmak üzere 140 kez, Süper Lig’de ise 103 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında 24 Kasım 1974'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yıllık rekabette geride kalan 120 resmi müsabakanın 43’ünü Trabzonspor, 46’sını ise Beşiktaş kazandı. 31 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 142 kez fileleri havalandırırken, siyah-beyazlılar ise 168 gol kaydetti.

        SÜPER LİGDE 104’ÜNCÜ RANDEVU

        İki ekip, Süper Lig'de yarın 104’üncü kez rakip olacak. Geride kalan 103 müsabakada Beşiktaş’ın üstünlüğü söz konusu. İki takım arasında oynanan 103 maçta Trabzonspor’un 37, Beşiktaş’ın ise 38 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 28 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor’un attığı 119 gole karşı Beşiktaş 145 golle karşılık verdi. İki takım Türkiye Kupası’nda 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 4, Beşiktaş’ın 6 galibiyeti bulunurken 2 maç da berabere sonuçlandı. Süper Kupa’da ise 3 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Trabzonspor’un 2, Beşiktaş’ın 1 galibiyeti bulunuyor. Eski adıyla Başbakanlık Kupası’nda 2 kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin 1’er galibiyeti bulunuyor.

        TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

        Bordo-mavili takım, Beşiktaş'ı ağırladığı lig maçlarında üstün durumda bulunuyor. İki takım Trabzon'da 51 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bu maçların 24'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş ise 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 12 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

        2024-25 sezonunun ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

        BEŞİKTAŞ DA KENDİ EVİNDE ÜSTÜN

        Beşiktaş da Trabzonspor gibi sahasında rakibine karşı üstünlüğünü korudu. Süper Ligde iki takım arasında İstanbul'da oynanan 50 maçın 21’ini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazanırken, 15 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 79 golüne karşılık, bordo-mavililer 45 golle karşılık verebildi.

        CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

        Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 15 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de Beşiktaş Park’ta oynanacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ile Murat Ergin Gözütok yapacak.

        SON 5 MAÇTA BERABERLİK

        İki takımın Süper Lig’de karşı karşıya geldikleri son 5 maçta 1’er galibiyetleri bulunurken, 3 maçta taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

        TRABZONSPOR’UN DEPLASMAN GALİBİYETİNE HASRET

        Süper Lig’de 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 29 puanla 9’uncu sırada yer alan Trabzonspor, 35 puanla 6’ncı sırada yer alan Beşiktaş’ı mağlup ederek hem ilk deplasman galibiyetini almak hem de zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bu sezon deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Trabzonspor’un çıktığı 10 deplasman maçında 5 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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