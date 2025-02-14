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        Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oldu

        Giresun, Gümüşhane ve Rize'de etkili olan kar yağışının ardından kapanan mahalle ve köy yollarında çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:47 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:47
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        Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oldu
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        Giresun, Gümüşhane ve Rize'de etkili olan kar yağışının ardından kapanan mahalle ve köy yollarında çalışma başlatıldı.

        Trabzon'da dün akşam saatlerinde sahil kesiminde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Tonya ilçesine bağlı Kaleönü Mahallesi'ndeki Canikdere Şelalesi beyaz örtüyle kaplandı.

        Her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan ve yaklaşık 14 metreden akan şelale ile çevresindeki doğal güzellikler, dronla görüntülendi

        - Giresun

        Giresun'da kar yağışı nedeniyle 76 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, il merkezinde 6, Dereli'de 14, Şebinkarahisar'da 53 ve Yağlıdere'de 3 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de etkisini gösteren kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaza büründü.

        Valilik, kar yağışı dolayısıyla Şiran ilçesinde 3 köye ulaşım sağlanamadığını bildirdi.

        Karayolları 101. Şube Şefliği ekiplerinin, 68 personel ve 34 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        - Rize

        Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle İkizdere ilçesinde 22 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışmalarına devam ediyor.

        Öte yandan karayolları ekipleri Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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