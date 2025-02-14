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        Vakfıkebir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kutlandı

        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:57
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        Vakfıkebir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kutlandı
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        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Kaymakam Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkan Vekili Aydın Çalış, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Program, geçit töreni ile tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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