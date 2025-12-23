Coğrafi işaretli Trabzon hasırında dış pazar hedefi büyüyor

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Makine kullanılmadan 31-32 mikron inceliğindeki altın ya da gümüş tellerin örülmesiyle yapılan Trabzon hasırında, iç piyasadaki güçlü talebin yanı sıra ihracattan da yüksek pay alınması amaçlanıyor.

Külçe ve hurda altınların eritilip tel haline getirilmesinin ardından tamamen elde örülerek hazırlanan hasırlar, takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzük olarak satışa sunuluyor.

Karadeniz başta olmak üzere farklı yörelerde en çok tercih edilen takılardan olan Trabzon hasırı, gramajlarına ve desen çeşitliliğine göre farklı fiyat aralıklarında alıcı buluyor.

Yabancı turistlerin de ilgisini çeken Trabzon hasırında kuyumcular, gelen talepler doğrultusunda farklı tasarımlar üretiyor.

Kentte bir asrı aşkın geçmişi bulunan ve kuyumculuk sektöründe makineye girmemiş tek el sanatı olan Trabzon hasırında, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurt dışındaki talebin artmasıyla gelecek yıl ihracatın daha da artması hedefleniyor.

- "Trabzon hasırı ekonomiye katkı sunuyor"

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, AA muhabirine, Trabzon hasırının tarihten bugüne gelen el sanatlarından birisi olduğunu söyledi.

Hasırın, kadınların, genç kızların ve düğünlerin vazgeçilmezi olduğunu dile getiren Yazıcı, kentte 127 atölyede Trabzon hasırı üretildiğini, yaklaşık 4 bin ile 6 bin kadının örücü olarak hizmet sunduğunu belirtti.

Trabzon hasırının kadın istihdamına büyük ölçüde katkı sağladığına işaret eden Yazıcı, çalışan kadınlar sayesinde ev ekonomisine en az bir asgari ücret katkı sağlanabildiğini söyledi.

Yazıcı, Trabzon ve ilçelerinde özellikle düğün sezonunda hasıra ilginin arttığına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon hasırına ilimizde özellikle mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında yoğun talep oluyor. İç piyasada Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden muazzam bir talep olduğunu ifade edebilirim. Orada geniş hasırlara aşırı bir talep oluyor. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde de daha ince, 'çıtır ürün' dediğimiz yani üç sıra, beş sıra gibi 14 ayar ürünlere daha fazla rağbet olduğunu ifade edebilirim."