        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da asfalt serimi nedeniyle Esentepe Mahallesi ulaşıma kapanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 16:59 Güncelleme: 22.12.2025 - 16:59
        Trabzon'da asfalt serimi nedeniyle Esentepe Mahallesi ulaşıma kapanacak
        Trabzon'da asfalt serim çalışmaları dolayısıyla Esentepe Mahallesi iki gün süreyle araç trafiğine kapatılacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince mahallede asfalt serim çalışmaları gerçekleştirilecek.

        Çalışmalar nedeniyle trafik, bugün ve yarın akşam 21.00'den yarın saat 05.00'e kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

        Açıklamada, doğu yönünden Değirmendere-Çömlekçi Tanjant Yolu bağlantı girişinden Baro Kavşağı'na kadar olan yol trafiğe çift yönlü kapatılacağı belirtilerek, "Çalışmalar süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını ve trafik işaretleri ile yönlendirmelere uymalarını özellikle rica ediyoruz. Yapacağımız asfalt çalışmalarıyla yol konforunu ve sürüş güvenliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte göstereceğiniz sabır ve anlayış için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

