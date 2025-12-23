Of'ta kadınlara yönelik dikiş kursu açıldı
Trabzon'un Of ilçesi Kireçli Mahallesi'nde kadınlara yönelik hayata geçirilen dikiş kursu açıldı.
Trabzon'un Of ilçesi Kireçli Mahallesi'nde kadınlara yönelik hayata geçirilen dikiş kursu açıldı.
İlçe Kaymakamı Eşref Akça, Kireçli Dursun Dumangöz İlkokulu'nda düzenlenen kursun açılışında, vatandaşlara yönelik başlatılan kursları önemsediklerini belirtti.
Okul bünyesinde açılan kursun hayırlı olması temennisinde bulunan Akça, emeği geçenlere teşekkür etti.
Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da konuşma yaptı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.