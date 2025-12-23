Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta kadınlara yönelik dikiş kursu açıldı

        Trabzon'un Of ilçesi Kireçli Mahallesi'nde kadınlara yönelik hayata geçirilen dikiş kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:45 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:45
        Of'ta kadınlara yönelik dikiş kursu açıldı
        Trabzon'un Of ilçesi Kireçli Mahallesi'nde kadınlara yönelik hayata geçirilen dikiş kursu açıldı.

        İlçe Kaymakamı Eşref Akça, Kireçli Dursun Dumangöz İlkokulu'nda düzenlenen kursun açılışında, vatandaşlara yönelik başlatılan kursları önemsediklerini belirtti.

        Okul bünyesinde açılan kursun hayırlı olması temennisinde bulunan Akça, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da konuşma yaptı.

