Trabzon'da 8 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 16 kişi gözaltına alındı
Trabzon'da, iki grup arasında çıkan ve 1'i ağır 8 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.
Ortahisar ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine dün çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 8 kişinin yaralanmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarında yapılan incelemede, 1'i çocuk 16 şüpheli tespit edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kavgada yaralananların tedavileri ise devam ediyor.
