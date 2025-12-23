Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da 8 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 16 kişi gözaltına alındı

        Trabzon'da, iki grup arasında çıkan ve 1'i ağır 8 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

        23.12.2025 - 12:27
        Ortahisar ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine dün çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 8 kişinin yaralanmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

        Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarında yapılan incelemede, 1'i çocuk 16 şüpheli tespit edildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Kavgada yaralananların tedavileri ise devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

