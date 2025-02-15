100'e yakın üreticinin fındığını alıp, ödeme yapmadan ortadan kayboldu

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde üreticinin tonlarca fındığını emanet ettiği fındık tüccarı T.T. bir gece yarısı dükkanını boşaltarak, yaklaşık 10 milyon lira değerindeki fındığın ödemesini yapmadan ortadan kayboldu. T.T.'ye ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayan üreticiler, bir araya gelip, tepki gösterdi.

Beşikdüzü ilçesinde üreticiler, geçen fındık sezonunun ardından fındıklarını güvenli buldukları fındık tüccarı T.T.'ye emanet etti. Ancak T.T. bir süre önce gece yarısı dükkanı boşaltarak fındıklarla birlikte ortadan kayboldu. İlçede önce 'Yalı Fındık' daha sonra 'Gürem Fındık' adı altında iş yeri işleten fındık tüccarı T.T.'ye ulaşamayan üreticiler, durumu fark edince boşaltılan dükkanın önünde bir araya gelerek tepki gösterdi. Yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrayan fındık üreticileri, yetkililerden yardım istedi.

'1 TON FINDIĞIMI VERDİM'

1 ton fındık emanet ettiğini ifade eden üretici Nevzat Batman, "Eylül ayının sonunda fındığımı emanete verdim. Yılbaşı geldi, paramızı alamadık. 'Ocak ayı' dediler, bekledik yine alamadık. Şubat ayı geldi yine bekledik ve alamadık. Şimdi de 'Eylül ayı' diyorlar ama yine alamayacağız. Bir ton fındık verdim. Allah yardımcımız olsun diyeyim. 'Haftaya vereceğim abi' deyip duruyor. Her hafta arıyorum, telefonuma bakmıyor. Hep yalan konuşuyor. Hayatları yalan" diye konuştu.

'BİZE 'İSTEDİĞİNİZ ZAMAN GELİN PARANIZI ALIN' DEDİLER'

Fındık üreticisi Kemal Kudu, aylardır parasını almak için beklediğini belirterek, "Fındık sezonunda fındıkları topladık. 'Gürem Fındık' adına burada daha önceden şirket olarak fındık almaya başladılar. Biz de fındığımızı getirdik, emaneten buraya teslim ettik. Elimize belli fişler verildi. 'İstediğiniz zaman gelin paranızı alın' denildi. Bize ilk önce 'Yılbaşında paranızı vereceğiz' denildi. Yılbaşı geçti. Şu anda da avukat vasıtasıyla eylül ayında paramızı vereceklerini söylüyorlar. Bunun ne kadar geçerli olacağını şu anda tahmin edemiyoruz. Çünkü önceden verilen sözler tutulmadı. Şimdi de bu sözün tutulacağından emin değiliz. Benim kendi adıma verdiğim 447 kilogram, kayınvalidem adına verdiğim de 296 kilogram fındık var. Gelinim Hanife Kudu'nun adına verdiğimiz fındık ise 187 kilogramdır. Bunlar hep benim inisiyatifim dahilinde buraya verildi. Fakat ödemeye sıra gelince de ödeme yapılmıyor" dedi.