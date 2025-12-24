"Trabzon Film Festivali" başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğünün organizasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenen "Trabzon Film Festivali" açılış töreniyle başladı.

Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezindeki açılış programında yaptığı konuşmada, sinemanın yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda toplumların hafızası, duyguların ortak dili, kültürler arası güçlü bir köprü olduğunu söyledi.

Perdede izlenen her hikayenin farklı hayatları, farklı coğrafyaları, farklı bakış açılarını tanıma imkanı sunduğunu belirten Hökelekli, "Bu yönüyle sinema empati kurmanın, birlikte düşünmenin en etkili yollarından biridir." dedi.

Trabzon'un tarihi kültürü, doğal güzellikleri ve köklü medeniyet birikimiyle sanata ve sanatçıya her zaman ilham veren bir şehir olduğunu ifade eden Hökelekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu festival Trabzon'un bir birikimini sinema aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştıran çok kıymetli bir buluşmadır. Aynı zamanda genç sinemacılar cesaret alanı, ustalar içinse deneyimlerini paylaşabilecekleri değerli bir platformdur. 24-28 Aralık tarihleri boyunca gerçekleştirilecek film festivalimizde ülkenin dört bir yanından gelen nitelikli yapımların sıra söyleşiler, atölyeler ve özel gösterimlerle sinemanın tüm renklerini hep birlikte yaşayacağız."