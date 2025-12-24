Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        "Trabzon Film Festivali" başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğünün organizasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenen "Trabzon Film Festivali" açılış töreniyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 17:12 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trabzon Film Festivali" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğünün organizasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenen "Trabzon Film Festivali" açılış töreniyle başladı.

        Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezindeki açılış programında yaptığı konuşmada, sinemanın yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda toplumların hafızası, duyguların ortak dili, kültürler arası güçlü bir köprü olduğunu söyledi.

        Perdede izlenen her hikayenin farklı hayatları, farklı coğrafyaları, farklı bakış açılarını tanıma imkanı sunduğunu belirten Hökelekli, "Bu yönüyle sinema empati kurmanın, birlikte düşünmenin en etkili yollarından biridir." dedi.

        Trabzon'un tarihi kültürü, doğal güzellikleri ve köklü medeniyet birikimiyle sanata ve sanatçıya her zaman ilham veren bir şehir olduğunu ifade eden Hökelekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İşte bu festival Trabzon'un bir birikimini sinema aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştıran çok kıymetli bir buluşmadır. Aynı zamanda genç sinemacılar cesaret alanı, ustalar içinse deneyimlerini paylaşabilecekleri değerli bir platformdur. 24-28 Aralık tarihleri boyunca gerçekleştirilecek film festivalimizde ülkenin dört bir yanından gelen nitelikli yapımların sıra söyleşiler, atölyeler ve özel gösterimlerle sinemanın tüm renklerini hep birlikte yaşayacağız."

        Festivalin kentin kültürel hayatına kalıcı katkılar sunacağına yürekten inandığını vurgulayan Hökelekli, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara festival düzenleme kuruluna sanatçılara ve katkı sunan herkese teşekkür ettiğini kaydetti.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca da Trabzon'un sinema ile 1912 yılında tanıştığına değinerek, "Sadece salonlardan ibaret de değil. Temsil, yönetmen ve oyuncu anlamında da birçok ismi yetiştirmiş bir şehirdir." ifadesini kullandı.

        Festival Direktörü Çağrı Şimşek ise festivalin içeriği hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Konuşmaların ardından Trabzonlu sanatçılar Erol Günaydın, Hayati Hamzaoğlu ve Tanju Gürsu anısına çalışmalarının yer aldığı video gösterimi yapıldı.

        Program, "Yeşilçam Aile Temalı Film Afişleri" sergisinin sanatseverlerin beğenisine sunulmasıyla sona erdi.

        Etkinlikler ve film gösterimlerinin ücretsiz olacağı festival, 28 Aralık'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Dakika dakika Libya uçağının düşüşü
        Dakika dakika Libya uçağının düşüşü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Geri manevra can aldı
        Geri manevra can aldı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Trabzon Film Festivali başladı
        Trabzon Film Festivali başladı
        Trabzon'da Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaatlar yükseliyor
        Trabzon'da Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaatlar yükseliyor
        Trabzon iş dünyası 18 ülkeden iş insanlarıyla 'çevrim içi' buluştu
        Trabzon iş dünyası 18 ülkeden iş insanlarıyla 'çevrim içi' buluştu
        Trabzonspor, son haftalarda daha fazla gol yedi
        Trabzonspor, son haftalarda daha fazla gol yedi
        Kornea nakliyle yeniden görmeye başladı
        Kornea nakliyle yeniden görmeye başladı
        Augusto: Fatih Tekke ile çalışmak büyük bir ayrıcalık
        Augusto: Fatih Tekke ile çalışmak büyük bir ayrıcalık