        Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, son haftalarda daha fazla gol yedi

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, son haftalarda kalesinde daha fazla gol gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:30 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:30
        Trabzonspor, son haftalarda daha fazla gol yedi
        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, son haftalarda kalesinde daha fazla gol gördü.

        Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta rakiplerinin 20 golüne engel olamayan bordo-mavili takım, bu gollerin büyük bölümünü son haftalarda ağlarında gördü.

        Sezonun ilk bölümünde savunmada daha iyi bir performans ortaya koyan Karadeniz ekibi, ligin ilk 11 haftasında kalesinde 7 gol görürken, son 6 haftasında ise 13 gole engel olamadı.

        - Son 6 maçın hepsinde gol yedi

        Trabzonspor, ligde son 6 maçın tamamında kalesini kapatamayarak 13 gol yedi.

        En son ligin 11. haftasında Galatasaray deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen bordo-mavili takım, daha sonra Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Göztepe karşısında 1'er gol, Rams Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında 3'er, Gençlerbirliği maçında da 4 gol yedi.

        Trabzonspor, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın kaleyi koruduğu ligin ilk 4 haftasında sadece 1 gol yedi.

        Bordo-mavililer, bu dönemde Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap.com Antalyaspor maçlarını 1-0 kazanırken, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

        - Onana ile 13 maçta 19 gol

        Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılmasının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın Kamerunlu Andre Onana'ya kalesini teslim etti.

        Ligin 5. haftasındaki Fenerbahçe maçından itibaren bordo-mavili takımın kalesini koruyan Onana, 13 karşılaşmada 19 gole engel olamadı.

        Kamerunlu kalecinin görev yaptığı dönemde Karadeniz ekibi, kalesinde gördüğü gol ortalaması 1.46 oldu.

