Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Kornea nakliyle yeniden görmeye başladı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da görme kaybı nedeniyle yaşamında sorun yaşayan 74 yaşındaki Huri Bostan, sol gözüne yapılan kornea nakliyle hayatını daha rahat sürdürmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:17 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kornea nakliyle yeniden görmeye başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da görme kaybı nedeniyle yaşamında sorun yaşayan 74 yaşındaki Huri Bostan, sol gözüne yapılan kornea nakliyle hayatını daha rahat sürdürmeye başladı.

        Kornea tabakasında görülen genetik hastalık "Fuchs Endotelyal Distrofi" nedeniyle görme kaybı yaşayan Bostan, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

        Tedavisine başlanan ve Descemet Membran Endotelyal Keratoplasti (yarım kat kornea nakli) planlanan Bostan için Sağlık Bakanlığı Kornea Nakli Koordinatörlüğü ile iletişime geçildi.

        Afyonkarahisar'daki bir göz bankasından temin edilen kornea, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Büşra Köse ve ekibinin katıldığı operasyonla Bostan'a nakledildi.

        Nakilin ardından taburcu edilen Bostan, yeniden net görmeye başladı ve yaşam kalitesini geri kazandı.

        - "Nakil başarıyla sonuçlandı"

        Dr. Öğretim Üyesi Köse, AA muhabirine, hastanın "Fuchs Endotelyal Distrofi" isimli genetik bir rahatsızlığı olduğunu söyledi.

        Söz konusu hastalığın 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkabildiğini belirten Köse, "Hastanın her iki gözünde de görme azlığı yapıyor. Gözün en iç tabakası, endotel dediğimiz tabaka fonksiyon göremiyor. Hastamız bulanık görme ve ağrılarla bize geliyor." diye konuştu.

        Köse, hastanın ilk önce sol gözüne nakil planladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yarım kat naklimizi gerçekleştirdik ve nakil başarıyla sonuçlandı. Anatomik pozisyonda istediğimiz şekilde yerleşti doku, ondan sonra fonksiyon görüp çalışmaya başladı ve hastanın görmesi arttı. Hastanın bulanıklaşan korneası yeniden saydamlaştı ve ağrı şikayetlerinden de kurtuldu. Şu anda çok memnun. Diğer gözünün de en erken şekilde olmasını istiyor."

        Diğer göze nakil için de hazırlıkların yapıldığını anlatan Köse, amaçlarının hastanın daha sağlıklı görebilmesi için sağ gözüne de kornea nakli yapmak olduğunu kaydetti.

        - "Doktorlarımız sayesinde iyi oldum"

        Yeniden net görmeye başlayan Huri Bostan da genetik hastalığı nedeniyle görme yetisini zamanla kaybettiğini dile getirdi.

        Ağrı şikayetlerinin çok olduğunu kaydeden Bostan, "Ameliyat olmadan çok ağrılarım vardı, görmüyordum. Buraya geldik. Doktorlarımız tedaviye başladı. Allah onlardan razı olsun. Doktorlarımız sayesinde iyi oldum." dedi.

        Bostan, ameliyatının başarılı geçtiğine değinerek, "Ameliyat olan gözüm iyi görüyor. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah diğer gözümden de ameliyat olurum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar

        Benzer Haberler

        Augusto: Fatih Tekke ile çalışmak büyük bir ayrıcalık
        Augusto: Fatih Tekke ile çalışmak büyük bir ayrıcalık
        Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto'dan mücadele vurgusu:
        Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto'dan mücadele vurgusu:
        Felipe Augusto'nun oyun konsolunda başlayan hayali gerçek oldu Trabzonspor'...
        Felipe Augusto'nun oyun konsolunda başlayan hayali gerçek oldu Trabzonspor'...
        Trabzon'da çocuklara yönelik drama eğitimleri veriliyor
        Trabzon'da çocuklara yönelik drama eğitimleri veriliyor
        Akçaabat'ta "Türk Halk Müziği Konseri" düzenlendi
        Akçaabat'ta "Türk Halk Müziği Konseri" düzenlendi
        Ayılar kış uykusu nedir bilmiyor, yayla evlerine saldırıları sürüyor Ayı ta...
        Ayılar kış uykusu nedir bilmiyor, yayla evlerine saldırıları sürüyor Ayı ta...