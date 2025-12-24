Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto'dan mücadele vurgusu:

        Trabzonspor'un Brezilyalı golcü oyuncusu Felipe Augusto, koşma ve mücadele etmenin en büyük karakteristik özelliği olduğunu, forma uğruna hem takım arkadaşları hem de taraftarlar için mücadele etmenin her zaman önceliği olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto'dan mücadele vurgusu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor'un Brezilyalı golcü oyuncusu Felipe Augusto, koşma ve mücadele etmenin en büyük karakteristik özelliği olduğunu, forma uğruna hem takım arkadaşları hem de taraftarlar için mücadele etmenin her zaman önceliği olduğunu belirtti.

        Augusto, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, çocukken konsol oyunlarında Trabzonspor'u seçtiğini belirterek, "Bunu ilk söylediğimde insanların güldüğünü biliyorum ama bu söylediğim gerçekti. O yaşta oynarken sürekli Trabzonspor’dan teklif gelirdi ve ben de o takımda oynardım. Yıllar sonra, oyundaki gibi gerçek hayatta da teklif gelince şaşırdım ve ‘bu tesadüf değilmiş, olması gereken şeyler oluyormuş’ dedim." ifadelerini kullandı.

        Trabzonspor’da oynamanın kendisi için inanılmaz bir adım olduğunu vurgulayan Augusto, "Çok büyük bir mutluluk. Bu şehri, bu takımı temsil etmek ve taraftarlar için mücadele etmek çok önemli. Oyun konsollarından sonra gerçek hayatta da bu forma için oynamak gerçekten harika hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Augusto, teknik direktör Fatih Tekke ile çalışmasının kendisine neler kattığını yönelik, "Hocamız her konuşmasında, bu şehri ve buranın insanlarını tanıdığını söyler ve bize bu takım için oynamanın ne demek olduğunu anlatır. Kendisi bir hücum oyuncusu ve santrfor olduğu için onunla çalışmak benim adıma büyük bir zevk ve aynı zamanda çok önemli bir şans. Burada oynamış, büyük izler bırakmış, gol kralı olmuş ve insanların idolü olmuş biriyle aynı pozisyonda çalışmak büyük avantaj. Bir süre önce tesislerde yemek yerken, televizyonda hocamızın eski gollerini izliyorduk. Galatasaray’a ya da Fenerbahçe’ye attığı uzak köşeye giden inanılmaz bir kafa golü vardı. Hoca kendi gollerini izlediğimizi gördü, yanımıza geldi ve ‘size söylemiştim bu ligi tanıyorum, bu şehri tanıyorum diye!’ diye takıldı. Gerçekten çok kaliteli golleri vardı. Onunla çalışmak bizim adımıza büyük bir ayrıcalık çünkü bize çok şey öğretiyor." görüşlerine yer verdi.

        Brezilyalı futbolcu, oyun içinde sürekli hareketli ve mücadele eden bir görüntüsünün bulunmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        "Gerçekten de koşmak ve mücadele etmek benim en büyük karakteristik özelliklerimden. Bu forma uğruna hem takım arkadaşlarım hem de taraftar uğruna mücadele edebilmek her zaman önceliğimdir. Bazen gol atabilir, asist yapabilirsiniz ama bunlar olmasa da her zaman mücadelenize takıma, arkadaşlarınıza katkıda bulunmanız lazım. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Santrfor, arkası, merkez ve sol tarafta oynuyorum. Görev alanım değişiyor ama her koşulda benden beklenen görevleri her zaman yerine getirmeye ve mücadele etmeye çalışırım. Bazen bu gollerle, bazen de kayarak aldığım bir topla oldu ama her zaman mücadele vererek oldu."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar

        Benzer Haberler

        Trabzon'da çocuklara yönelik drama eğitimleri veriliyor
        Trabzon'da çocuklara yönelik drama eğitimleri veriliyor
        Akçaabat'ta "Türk Halk Müziği Konseri" düzenlendi
        Akçaabat'ta "Türk Halk Müziği Konseri" düzenlendi
        Ayılar kış uykusu nedir bilmiyor, yayla evlerine saldırıları sürüyor Ayı ta...
        Ayılar kış uykusu nedir bilmiyor, yayla evlerine saldırıları sürüyor Ayı ta...
        Şenol Güneş: "Yurt dışından iki teklif vardı, kabul etmedim" Teknik Direktö...
        Şenol Güneş: "Yurt dışından iki teklif vardı, kabul etmedim" Teknik Direktö...
        Trabzonspor eski teknik direktörü Şenol Güneş, öğrencilerle bir araya geldi...
        Trabzonspor eski teknik direktörü Şenol Güneş, öğrencilerle bir araya geldi...
        Trabzon'daki "Ekolojik Köprü" hizmete açıldı
        Trabzon'daki "Ekolojik Köprü" hizmete açıldı