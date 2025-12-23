Trabzon'daki "Ekolojik Köprü" hizmete açıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hayata geçirilen "Ekolojik Köprü" vatandaşların kullanımına sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye ile Karayolları Genel Müdürlüğünün işbirliğinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazarkapı mevkisinde yapımı tamamlanan Ekolojik Köprü'nün, şehre modern ve doğa dostu ulaşım aksı kazandırdığı bildirildi.

Köprünün uzunluğunun 250 metre olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin 11. Ekolojik Köprüsü'nde 4 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2 metre genişliğinde yaya yolu ile toplam 500 metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Yoğun araç trafiğinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yayalar ve bisikletliler için güvenli ve kesintisiz bir geçiş sağlayan proje, aynı zamanda yeşil alan düzenlemeleriyle kent estetiğine ve ekolojik dengeye katkı sunuyor."

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'un ulaşım altyapısını güçlendirirken çevreye duyarlı çözümleri önceleyen yatırımlara büyük önem verdiklerini vurguladı.