        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'daki "Ekolojik Köprü" hizmete açıldı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hayata geçirilen "Ekolojik Köprü" vatandaşların kullanımına sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 17:37 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:37
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye ile Karayolları Genel Müdürlüğünün işbirliğinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazarkapı mevkisinde yapımı tamamlanan Ekolojik Köprü'nün, şehre modern ve doğa dostu ulaşım aksı kazandırdığı bildirildi.

        Köprünün uzunluğunun 250 metre olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Türkiye'nin 11. Ekolojik Köprüsü'nde 4 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2 metre genişliğinde yaya yolu ile toplam 500 metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Yoğun araç trafiğinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yayalar ve bisikletliler için güvenli ve kesintisiz bir geçiş sağlayan proje, aynı zamanda yeşil alan düzenlemeleriyle kent estetiğine ve ekolojik dengeye katkı sunuyor."

        Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'un ulaşım altyapısını güçlendirirken çevreye duyarlı çözümleri önceleyen yatırımlara büyük önem verdiklerini vurguladı.

        Bu çalışmanın yayalar ve bisiklet kullanıcıları için güvenli geçiş sağlamanın yanı sıra Trabzon'un yeşil kimliğine değer kattığına dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

        "Karayolları Genel Müdürlüğümüzle iş birliği içinde hayata geçirdiğimiz Ekolojik Köprü, Trabzon'un çevreci ulaşım hedeflerinin somut bir örneğidir. Bisiklet ve yaya ulaşımını teşvik eden bu tür projelerle hem vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyor hem de doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir şehir vizyonunu kararlılıkla sürdürüyoruz. Şehrimizin her noktasında insan odaklı, çevreyle barışık projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

