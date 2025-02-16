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        Görme engelli kedi "Korsan" diş hekimliği fakültesinin maskotu oldu

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi personelinin baktığı görme engelli kedi, fakültenin maskotu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 12:03 Güncelleme: 16.02.2025 - 12:03
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        Görme engelli kedi "Korsan" diş hekimliği fakültesinin maskotu oldu
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi personelinin baktığı görme engelli kedi, fakültenin maskotu oldu.

        Enfeksiyon nedeniyle bir gözünü kaybettiği için "Korsan" adı verilen kedinin ihtiyaçları fakülte personel tarafından karşılanıyor.

        Mesainin başlama ve bitiş saatlerini sabırsızlıkla bekleyen kedi, verilen yiyeceklerle karnını doyurduktan sonra genellikle kendisi için hazırlanan alanda vakit geçiriyor.

        Fakülte personeli, iş çıkışı kedi ile keyifli anlar yaşayarak günün stresini atıyor.

        KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Davut Çelik, AA muhabirine, kedinin uzun süredir fakültenin maskotu olduğunu söyledi.

        Sağlık Bakanlığının genelgesi dahilinde kediyi mümkün olduğunca uzakta sevip beslediklerini belirten Çelik, "Korsan çok sıcakkanlı, her zaman çağırdığınızda gelir, seversiniz, beslersiniz. Biraz tombik. Onu çok seviyoruz." dedi.

        Çelik, personelin kediyle sürekli ilgilendiğini anlatarak, "Kedisever çok mesai arkadaşımız var. Aşıları, bakımları dönem dönem yapılıyor. Mümkün olduğunca ilgilenmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Personelin iş çıkışı kedi sayesinde stres attığını dile getiren Çelik, "Bize, iş stresini, negatif enerjiyi attıklarını iletiyorlar. Korsan'la sürekli ilgilenilmesi konusunda memnunuz." ifadesini kullandı.

        - "Çok sevecen bir kedi"

        Fakültede 1,5 yıldır çalışan Behiye Taşcan Coşkun ise "Korsan"ı çok sevdiğini söyledi.

        Kedinin bir gözünün görmediğini belirten Coşkun, "Otopark kısmında hastane personelimiz bakıyor, mamasını veriyor. Ona orada yuva kuruldu." dedi.

        Coşkun, kedinin personelin giriş çıkış saatlerine alıştığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Genellikle çıkış saatlerinde mamasını veriyoruz. O da o saate alıştı. Yemek saatinin geldiğini anlıyor. Kendisi buranın maskotu gibi herkes 'Korsan' diyor. İsmini gözünden dolayı o şekilde koymuşlar. İş çıkışı yoğun günler geçirdiğimizde de seviyoruz. Çok sevecen bir kedi. Böylece iş stresini de atıyoruz."

        Güvenlik görevlisi Tuğba Yaşar da "Korsan"ın adeta fakültenin maskotu olduğunu aktardı.

        Uzun zamandır kedinin fakültenin otopark kısmında barındığını anlatan Yaşar, "Gece nöbetlerinde oluyoruz o da bizim yanımızda. Benim de kedim var. Onun mamasından getiriyorum. Öyle bizimle beraber, eğlenceli oluyor. " diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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