Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Salon:HayriGür
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Aydın Karaçam, Cemil Aygül
Trabzonspor: Gordon 13, Cem Ulusoy 24, Okben Ulubay 11, Ege Arar 8, Can Öğüt 12, Mitchell Creek 21, Doğan Şenli 4, Nusret Yıldırım, Utku Saraloğlu, Alican Güney, Oğuzhan Göktepe, Gökhan Yazıcıoğlu
Carpartner TED: Gueye 13, Ahmet İlker Tunalı 4, Berkay Genç 6, Efe Toprak, Ege Berk Cangal, Eray Akyüz 10, Franklin Jr. 22, Mustafa Baştürk 22, Umar Atın 5, Ahmet Kutay Güneş, Ali Tuncer, Bartu Arslan Çilengeroğlu, Özgür Şahin
1. periyot: 29-13
Devre: 49-31
3. periyot: 69-61
TRABZON
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