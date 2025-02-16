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        Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan milli atıcı Eren Kalfa, Trabzon'a döndü

        Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda üçüncü olan Trabzonspor'un milli atıcısı Eren Kalfa, memleketi Trabzon'da karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 17:09 Güncelleme: 16.02.2025 - 17:17
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        Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan milli atıcı Eren Kalfa, Trabzon'a döndü
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        Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda üçüncü olan Trabzonspor'un milli atıcısı Eren Kalfa, memleketi Trabzon'da karşılandı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan atıcılık sporcusu Eren Kalfa'nın Trabzon'a döndüğü belirtildi.

        Açıklamada, Kalfa'yı havalimanında Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz, antrenörleri Mehmet Zeki Altıntaş ve Tuğba Çabuk ile sevenlerinin karşıladığı vurgulandı.

        Kalfa'ya başarı temennisinde bulunulan açıklamada görüşlerine yer verilen Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetici Semih Hekimoğlu, "Eren Kalfa'nın elde ettiği bu başarı, Trabzonspor ailesi olarak bizleri gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyor, gelecekte daha büyük zaferler kazanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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