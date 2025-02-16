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        Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 38-32 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 15:41 Güncelleme: 16.02.2025 - 15:41
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        Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 38-32 yendi.

        Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 22-12 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Ortahisar Belediyespor karşılaşmadan 38-32 galip ayrıldı.

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