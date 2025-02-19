Trabzon'da iş yerindeki patlamada yaralanan kişinin tedavisi devam ediyor
Trabzon'da iş yerinde meydana gelen patlamada yaralanan 1 kişi taburcu edildi, 1 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Trabzon'da iş yerinde meydana gelen patlamada yaralanan 1 kişi taburcu edildi, 1 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Ortahisar ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde gece saatlerinde yangın söndürme malzemeleri satan iş yerinde meydana gelen patlamada yaralanan İsmail Ö'nün (20) tedavisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.
Aynı olayda yaralanan Serdar K. (21) ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Hasar meydana gelen iş yerinde patlamanın nedenini tespit etmek amacıyla inceleme yapıldı.
İş yerinin bitişiğindeki eczanenin duvarında da hasar oluştuğu görüldü.
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