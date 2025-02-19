Engelleri aşıp uçuş hayalini gerçekleştirdi

DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da doğuştan bedensel engelli Bekir Güngör, uçma hayalini motorlu yamaç paraşütüyle Akçaabat semalarında gerçekleştirdi.

Ortahisar Belediyesinde 10 yıldır büro personeli olarak görev yapan 36 yaşındaki Güngör, dünya serbest dalış rekortmeni engelli Ufuk Koçak'tan etkilenerek Türk Hava Kurumuna bağlı Trabzon Havacılık Kulübü Başkanı Şener Bayraktar ile sosyal medya hesabından iletişim kurdu.

Güngör, tekerlekli sandalyesini bırakıp Bayraktar'ın pilotluğunda motorlu yamaç paraşütüne binerek Akçaabat ilçe sahili semalarında yaklaşık 25 dakika uçmanın keyfini çıkarttı.

Bekir Güngör, AA muhabirine, Koçak'ın yaşam hikayesini kendisine örnek aldığını söyledi.

Yamaç paraşütüyle ilgilenenlerin videolarını inceleyerek bu sporu yapan bir kulüp için araştırma yaptığını anlatan Güngör, Bayraktar ile tanıştığını ifade etti.

Güngör, uçmak için üç yıl boyunca Bayraktar ile çeşitli zamanlarda görüştüğünü ancak nasip olmadığını belirterek, "Pazar günü çok şükür bir araya geldik, bu eşsiz duyguyu tatmış oldum. İnşallah tekrarını Allah nasip ederse deneyeceğim." dedi.

İlk kez böyle bir deneyimi yaşadığı için uçuş esnasında tedirgin olduğunu dile getiren Güngör, şöyle devam etti:

"İster istemez ilk deneyimim, ilk tecrübem. Şener hocaya refleks olarak 'dur, dur' diyerek bağırıyordum, sonra havalanınca gökyüzüne baktım, aşağıya baktım, ifade edilmesi zor, gerçekten güzel bir duygu. O havalanırkenki duygu, insanın gökyüzünde bağımsız hareket etmesi acayip bir şey, kelimelere dökülmez gerçekten."

Güngör, birçok kez uçakla seyahat ettiğini ancak uçmanın anlatılmayacak kadar keyifli olduğuna işaret ederek, "Dört bir yanın açık, sağa bakıyorsun dipsiz uçurum, tepene bakıyorsun gökyüzü, uçak yolculuğundan çok farklı bir duygu. İster istemez önceden tecrüben olmadığı için heyecana, korkuya kapılıyorsun, olmadık şeyler de geliyor insanın aklına, 'ya düşersem' gibi ama sonra dakikalar geçtikçe alışıyor insan gerçekten o zevkin ve anın tadını çıkarmaya bırakıyor." diye konuştu.