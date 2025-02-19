Trabzon'da bir iş yerindeki patlamada 2 kişi yaralandı

Hasarın da meydana geldiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Değirmendere Mahallesi'nde yangın söndürme malzemeleri satan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

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