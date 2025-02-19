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        Trabzon'da bir iş yerindeki patlamada 2 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 01:40 Güncelleme: 19.02.2025 - 01:40
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        Trabzon'da bir iş yerindeki patlamada 2 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

        Değirmendere Mahallesi'nde yangın söndürme malzemeleri satan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 kişi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Hasarın da meydana geldiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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