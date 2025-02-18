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        Trabzonspor, Stefano Denswil ile yollarını ayırdı

        Trabzonspor Kulübü, Stefano Denswil ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 21:21 Güncelleme: 18.02.2025 - 21:21
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        Trabzonspor, Stefano Denswil ile yollarını ayırdı
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        Trabzonspor Kulübü, Stefano Denswil ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Stefano Wilfred Denswil arasındaki 1 Temmuz 2022 başlangıç ve 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, oyuncuya fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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