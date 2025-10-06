YÖK Başkanı Özvar KTÜ'de öğrencilerle buluşmasında konuştu:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Eğer bir üniversite hizmet üretiyorsa, akademik performans ortaya koyuyorsa, bu süreçlerin tamamında mutlaka ama mutlaka öğrencilerimizin olması gerekiyor." dedi.

Özvar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi'nde düzenlenen "Genç Sohbet" programında öğrencilerle bir araya geldi.

Yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulunan Özvar, üniversitelerin başarısının yalnızca akademisyenlerin çalışmaları, makaleleri ve kitaplarıyla değil, aynı zamanda öğrencilerin gayretleriyle oluştuğunu dile getirdi.

Öğrencilerin elde ettiği başarılar ve üretkenliklerinin üniversitenin geleceğini doğrudan etkilediğini ifade eden Özvar, "Biz öğrencileri bir üniversitenin pasif öğrencileri olarak görmüyoruz. Biz öğrencilerimizi bir üniversitede üretime katılan aktif paydaş bir unsur olarak görüyoruz. Eğer bir üniversite hizmet üretiyorsa, akademik performans ortaya koyuyorsa, bu süreçlerin tamamında mutlaka ama mutlaka öğrencilerimizin olması gerekiyor. Eğer öğrenciler aktifse, öğrenciler bu süreçlerde rol alıyorlarsa o üniversiteler gerçekten daha başarılı oluyorlar." diye konuştu.

Özvar, öğrencilerin üniversitelerde ahlak ve erdeme dayalı kurduğu ilişkilerin mezuniyet sonrası hayatlarını olumlu yönde etkilediğine dikkati çekerek, "Aktif öğrencilik en az dersler kadar üniversitede üretilen her türlü üretim sürecine katılmanızla mümkün." ifadesini kullandı. Öğrencilere eğitim hayatlarında yapmaları gerekenler konusunda tavsiyelerde bulunan Özvar, şöyle devam etti: "Üniversite çağlarında eğitim öğretim hayatına devam ederken ilgili programlarınızla alakalı, bölümünüzle alakalı uygulamalara katılabilmek, mesleki tecrübe edinebileceğiniz fırsatların peşinden koşmak, hayata erkenden atılmanın belki en önemli hususlarından bir tanesi. Bu noktada sadece kampüs hayatıyla sınırlı kalmayan bir öğrencilik hayatını öneririm. Asıl olan kimseye muhtaç olmadan, kimsenin hakkına tecavüz etmeden, kendi elinizin emeğiyle, alnınızın teriyle kazandığınız geçimle yaşamanızdır. İnsan kendi el emeğinden daha tatlı yemeğin daha tatlısını yememiştir." Özvar, Gazze'deki bazı üniversite rektörlerinin İsrail'in saldırılarında şehit olduğuna değinerek, şunları kaydetti: