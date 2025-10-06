Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        YÖK Başkanı Özvar KTÜ'de öğrencilerle buluşmasında konuştu:

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Eğer bir üniversite hizmet üretiyorsa, akademik performans ortaya koyuyorsa, bu süreçlerin tamamında mutlaka ama mutlaka öğrencilerimizin olması gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 18:58 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        YÖK Başkanı Özvar KTÜ'de öğrencilerle buluşmasında konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Eğer bir üniversite hizmet üretiyorsa, akademik performans ortaya koyuyorsa, bu süreçlerin tamamında mutlaka ama mutlaka öğrencilerimizin olması gerekiyor." dedi.

        Özvar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi'nde düzenlenen "Genç Sohbet" programında öğrencilerle bir araya geldi.

        Yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulunan Özvar, üniversitelerin başarısının yalnızca akademisyenlerin çalışmaları, makaleleri ve kitaplarıyla değil, aynı zamanda öğrencilerin gayretleriyle oluştuğunu dile getirdi.

        Öğrencilerin elde ettiği başarılar ve üretkenliklerinin üniversitenin geleceğini doğrudan etkilediğini ifade eden Özvar, "Biz öğrencileri bir üniversitenin pasif öğrencileri olarak görmüyoruz. Biz öğrencilerimizi bir üniversitede üretime katılan aktif paydaş bir unsur olarak görüyoruz. Eğer bir üniversite hizmet üretiyorsa, akademik performans ortaya koyuyorsa, bu süreçlerin tamamında mutlaka ama mutlaka öğrencilerimizin olması gerekiyor. Eğer öğrenciler aktifse, öğrenciler bu süreçlerde rol alıyorlarsa o üniversiteler gerçekten daha başarılı oluyorlar." diye konuştu.

        Özvar, öğrencilerin üniversitelerde ahlak ve erdeme dayalı kurduğu ilişkilerin mezuniyet sonrası hayatlarını olumlu yönde etkilediğine dikkati çekerek, "Aktif öğrencilik en az dersler kadar üniversitede üretilen her türlü üretim sürecine katılmanızla mümkün." ifadesini kullandı.

        Öğrencilere eğitim hayatlarında yapmaları gerekenler konusunda tavsiyelerde bulunan Özvar, şöyle devam etti:

        "Üniversite çağlarında eğitim öğretim hayatına devam ederken ilgili programlarınızla alakalı, bölümünüzle alakalı uygulamalara katılabilmek, mesleki tecrübe edinebileceğiniz fırsatların peşinden koşmak, hayata erkenden atılmanın belki en önemli hususlarından bir tanesi. Bu noktada sadece kampüs hayatıyla sınırlı kalmayan bir öğrencilik hayatını öneririm. Asıl olan kimseye muhtaç olmadan, kimsenin hakkına tecavüz etmeden, kendi elinizin emeğiyle, alnınızın teriyle kazandığınız geçimle yaşamanızdır. İnsan kendi el emeğinden daha tatlı yemeğin daha tatlısını yememiştir."

        Özvar, Gazze'deki bazı üniversite rektörlerinin İsrail'in saldırılarında şehit olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

        "Oradaki birçok öğretim üyesi Gazze'yi terk etmek zorunda kaldı. Gazze ikametli Filistinli bilim insanlarını Türkiye'de barındırıyoruz. Ayrıca Gazze'den gelmiş çok sayıda öğrenciye de ev sahipliği yapıyoruz. Bu sadece Gazze ile de sınırlı değil. Sudan'da iç çatışma çıkmıştı birkaç yıl önce, bu çatışma nedeniyle üniversitelerin birçoğu kapandı, eğitim öğretim durdu. Yükseköğretim Kurulu olarak Sudanlı üç üniversiteyi, ülkemizde üç ilimizin üç güzide üniversitesinde konuk ediyoruz rektörleri, öğretim üyeleri ve öğrencileriyle beraber."

        Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'yu da makamında ziyaret eden Özvar, Trabzon Üniversitesi Senato toplantısının başkanlığını yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağmurlu günler geliyor
        Yağmurlu günler geliyor
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        1461 Trabzon FK, teknik direktör Olcay Şahan ile sözleşme imzaladı
        1461 Trabzon FK, teknik direktör Olcay Şahan ile sözleşme imzaladı
        Trabzon ve Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele devam ediyor
        Trabzon ve Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele devam ediyor
        Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden" futbol turnuvası başlıyor
        Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden" futbol turnuvası başlıyor
        YÖK Başkanı Özvar, KTÜ'nün akademik yıl açılışında konuştu:
        YÖK Başkanı Özvar, KTÜ'nün akademik yıl açılışında konuştu:
        Trabzon ve çevre illerde "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği yapıldı
        Trabzon ve çevre illerde "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği yapıldı
        YÖK Başkanı Özvar: Şam'da Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi kurulacak
        YÖK Başkanı Özvar: Şam'da Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi kurulacak