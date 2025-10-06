Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon ve Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele devam ediyor

        Trabzon ve Ordu'da son günlerde artış gözlenen kahverengi kokarcayla mücadelede ekiplerin çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:59 Güncelleme: 06.10.2025 - 17:07
        Trabzon ve Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele devam ediyor
        Trabzon ve Ordu'da son günlerde artış gözlenen kahverengi kokarcayla mücadelede ekiplerin çalışması sürüyor.

        Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, AA muhabirine, havaların soğumasıyla birlikte kahverengi kokarcaların ev, ahır, depo ve çatı arası gibi kapalı alanlara yoğun şekilde girmeye başladığını dile getirdi.

        Kahverengi kokarca zararlısına karşı 'cezbet-öldür' yöntemiyle uygulamalı saha çalışması gerçekleştirdiklerine işaret eden Kaplan, mücadele kapsamında muhtarlıklarla işbirliğine gittiklerini vurguladı.

        Kaplan, Sağlık Bakanlığının ruhsatlandırdığı biyosidal ürünlerle ilaçlama yapmaları gerektiğini ifade ederek, bahçelerde ve ev çevresinde gereken çalışmaları ekiplerinin desteğiyle sürdürdüklerini belirtti.

        - Ordu

        Ordu Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ise son günlerde kahverengi kokarca zararlısının özellikle Ordu'daki 6 ilçede yoğun şekilde görüldüğü yönünde ihbarlar aldıklarını bildirdi.

        Bu ilçelerde üreticilere feromon tuzak dağıtımı yaptıklarını aktaran Ay, zararlının popülasyonunu bu şekilde azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Özellikle evlere yakın bölgelere asılan tuzakların üreticiler tarafından sık sık kontrol edilerek ilaçlanması çağrısında bulunan Ay, "İlaçlar aynı zamanda Bakanlığımız tarafından tedarik edilerek dağıtımına başlandı. Üreticilerimizin kendilerine verilen bu ilaçları kullanarak tuzaktaki kokarcaları imha etmelerini bekliyoruz." dedi.

        Ay, Vali Muammer Erol'un önderliğinde tüm bu çalışmaların yürütüldüğüne vurgu yaparak, "Kasım ayı itibarıyla il ve ilçe müdürlüklerimizin koordinesinde, ziraat odaları ve muhtarlarımızın destekleriyle kışlak ilaçlamalarına yeniden başlayacağız." diye konuştu.

