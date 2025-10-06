Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Karadeniz Bölge Finali" başladı

        Trabzon'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce organize edilen "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Karadeniz Bölge Finali" başladı.

        Giriş: 06.10.2025 - 14:34 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:48
        Trabzon'da "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Karadeniz Bölge Finali" başladı
        Trabzon'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce organize edilen "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Karadeniz Bölge Finali" başladı.

        Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya 18 ilden lise ve üniversite öğrencileri katıldı.

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, bölge finallerinin ardından 4 kategoride Türkiye finallerinin yapılacağını söyledi.

        Gençlere değer veren bir projede yaklaşık 40 bine yakın öğrencinin sahnede kendisini gösterebildiğini dile getiren Eminoğlu, "Türkiye sathında 80 bine yaklaşık çalışma arkadaşlarımız ve gönüllü ordularımızla bütün derdimiz, gayemiz aslında şu anda burada olduğu gibi sanatta, kültürde, sporda, teknolojide, ilimde, bilimde, fende bütün Türkiye'deki gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak. Bütün vizyonumuz bu." diye konuştu.

        Eminoğlu, Türkiye'de 560 gençlik merkezi bulunduğuna değinerek, "Bu gençlik merkezleri vesilesiyle şu anda içerisinde bulunduğumuz çalışmalar gibi birçok çalışmaları, farklı atölyeleri, sportif faaliyetleri gerçekleştirme arzusu içerisinde oluyoruz. Binlerce ve milyonlarda gencimize, gençlik merkezleri vesilesiyle ulaşıyoruz." dedi.

        Türkiye'deki gençlik merkezlerinin sayısının 20 yıl öncesine kadar 9 olduğuna işaret eden Eminoğlu, şöyle devam etti:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gençlerimize vermiş olduğu değer ve önem burada ortaya çıkmış oluyor. Son 20 yılda 551 gençlik merkezi eklenerek, toplam 560 gençlik merkezine ulaşmış bulunmaktayız. Bunların sayılarını artıracağız, bu çalışmaları devam ettireceğiz. Sadece Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı projeleriyle değil, genç ofislerle birlikte bugün Türkiye'nin neredeyse üniversitelerin tamamında 400'e yaklaşan genç ofis sayılarımız var."

        - "350 bine yakın gencimizi kamplarımızda misafir etmiş olacağız"

        Türkiye'de 50 farklı gençlik kampı bulunduğuna dikkati çeken Eminoğlu, "Geçtiğimiz yıl 220 bin öğrencimizi misafir etmiştik. Bu yıl ise Çanakkale Zaferi'mizin 110. yıl dönümü vesilesiyle 110 bin gencimizi de Çanakkale'ye götürüyoruz. Şu ana kadar 70-80 bin gencimizi götürdük. 2025 yılı sonuna kadar inşallah 350 bine yakın gencimizi kamplarımızda misafir etmiş olacağız." dedi.

        Eminoğlu, İsrail’in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda hukuksuz şekilde saldırdığını sözlerine ekledi.

        Vali Yardımcısı Ali Yılmaz ise gençlerin ülkenin geleceği olduğunu, kültür ve sanatın bir milletin kimliğini yansıttığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Eminoğlu'na üzerinde isminin yazdığı Trabzonspor forması hediye etti.

