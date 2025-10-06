Espiye'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

Giresun'un Espiye ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe Müftülüğünce Merkez Cami'nde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.

Din görevlilerine yönelik bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Alucra Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güven, "Gönül erleri olarak sizler çok büyük ve önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Her zaman, her yerde yanımızdasınız, bizlerde sizin yanınızdayız." dedi.

İlçe Müftü Vekili Ahmet Yılmaz ise haftanın hayırlı olması temennisinde bulundu.​​​​​​​​​​​​​​