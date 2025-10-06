Habertürk
Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da kaybolan kadının cesedi bulundu

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan yaşlı kadın, fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 13:06 Güncelleme: 06.10.2025 - 13:06
        Trabzon'da kaybolan kadının cesedi bulundu
        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan yaşlı kadın, fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Kovanlı Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde kadın cesedi olduğunu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Olay yerinde yapılan incelemede cesedin, kayıp olarak aranan Asiye Kul'a (70) ait olduğu belirlendi.

        Cenaze, gerekli işlemlerin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Ekipler, son olarak evinin önünde incir toplarken görülen Kul'un, ağaçtan düşerek yamaca yuvarlandığı ihtimali üzerinde duruyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

