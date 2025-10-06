Trabzon ve çevre illerde "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği yapıldı

Trabzon, Ordu, Artvin, Gümüşhane, Rize ve Bayburt'ta AK Parti Kadın Kolları Başkanlıklarınca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını tepki amacıyla "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelen parti üyeleri ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları açtı.

Pankart ve dövizlerle Filistin'e destek veren kadınlar, el ele tutuşarak halka oluşturdu.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, yaptığı açıklamada, kadınlar olarak Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini söyledi.

Barışın kadınlarla mümkün olacağını dile getiren Cihan, "Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların zinciridir. Öksüz, yetim bırakılan çocukların zinciridir ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir." dedi.

Programa, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Meryem Sürmen ile Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım da katıldı.

- Ordu Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı'nda toplanan parti üyeleri ve vatandaşlar Filistin bayrağı açtı. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Şeniz Eyigün, yaptığı konuşmada, "Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız." dedi. Ülke genelindeki 81 ilde kurulan bu zincirin Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların zinciri olduğunu ifade eden Eyigün, "Bu zincir öksüz, yetim bırakılan çocukların zinciridir. Ayrıca insanlığını kaybeden herkesin zinciridir." ifadesini kullandı - Artvin Artvin'de partililer ve vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Halitpaşa Kavşağı'nda toplandı. Katılımcılar, 'sözün bittiği yer' pankartı açarak, 'barış kadınla mümkün", "özgür Filistin", "Gazze için sessiz çığlık" yazılı dövizler taşıdı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Alkan, burada yaptığı konuşmada, İsrail’in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesini hatırlatarak, dünyanın bu hukuksuzluğa sessiz kaldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumuyla Türkiye'nin bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmadığını ifade eden Alkan, "Sadece kendi vatandaşlarımızın değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmesini sağladı." diye konuştu.​​​​​​​ Açıklamanın ardından katılımcılar Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. - Gümüşhane Gümüşhane'de partililer ve vatandaşlar Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi. Türk ve Filistin bayrakları açan katılımcılar, 'dünya beşten büyüktür", 'özgür Filistin', 'Gazze için sessiz çığlık' yazılı dövizler taşıdı. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Sena Kurt, yaptığı açıklamada, kadınların Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için meydanlara toplandıklarını söyledi.

Kurt, Gazze'lilerin sesi olmaya çalıştıklarını belirterek, "Yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum' diyen Gazzeli annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız." diye konuştu. - Rize Rize'de, AK Parti İl Binası önünde toplanan parti üyeleri ile vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları açtı. Pankart ve dövizlerle Filistin'e destek veren kadınlar, el ele tutuşarak halka oluşturdu. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nuran Alim, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olduklarını tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını ve el ele verdiklerini söyledi. AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer de Gazze'de yaşanılanların sadece bir coğrafyanın değil, insanlığın ortak vicdanında açılmış bir yara olduğunu belirtti.