        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        1461 Trabzon FK, teknik direktör Olcay Şahan ile sözleşme imzaladı

        Nesine 2. Lig ekiplerinden KCT 1461 Trabzon FK'de teknik direktörlük görevine getirilen Olcay Şahan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 19:16 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:25
        1461 Trabzon FK, teknik direktör Olcay Şahan ile sözleşme imzaladı
        Nesine 2. Lig ekiplerinden KCT 1461 Trabzon FK'de teknik direktörlük görevine getirilen Olcay Şahan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

        Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan 1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu, Olcay Şahan'ın futbolculuk kariyerinde büyük başarılara imza attığını söyledi.

        Türk futboluna örnek olmuş bir isimle anlaştıklarını belirten Hekimoğlu, "Şimdi bu birikimini teknik adam olarak kulübümüze aktaracak. Kendisine güveniyoruz, hedeflerimize birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Hedefleri olan bir kulübe gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Olcay Şahan ise "Sorumluluğumuzun farkındayız. Takımımızı play-off hattına taşıyıp sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

