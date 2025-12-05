Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:HayriGür
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Uğur Akyıldız
Trabzonspor: Reed 41, Berk Demir 8, Yeboah 2, Hamm 14, Taylor 23, Tinkle 1, İsmail Cem Ulusoy 3, Ege Arar, Slins, Dorukhan Engindeniz
TOFAŞ: Perez 10, Yiğitcan Saybir 9, Blazevic 16, Besson 8, Furkan Korkmaz 16, Özgür Cengiz 10, Tolga Geçim 3, Kidd 5, Lewis 10
1. Periyot: 26-19
Devre: 46-43
3. Periyot: 67-67
TRABZON
