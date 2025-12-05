Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'un Arsin ilçesinde partisinin ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.
İlçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Ağıralioğlu, vatandaşlarla sohbet etti.
Açılışına katıldığı ilçe başkanlığının hayırlara vesile olmasını dileyen Ağıralioğlu, "Allah partimizi iktidarla buluşturduğunda partimiz sofraya bereket, aşın, işin, hukukun teminatı olsun. Hayırlı uğurlu olsun, haydi 'Bismillah' açıyoruz." dedi.
Açılışın ardından ilçe başkanlığına ziyarette bulunan Ağıralioğlu, partililerle bir araya geldi.
Ağıralioğlu, ilçedeki temaslarını bir restoranda düzenlenen teşkilat buluşması ile tamamladı.
