Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Ağıralioğlu, ilçedeki temaslarını bir restoranda düzenlenen teşkilat buluşması ile tamamladı.

Açılışına katıldığı ilçe başkanlığının hayırlara vesile olmasını dileyen Ağıralioğlu, "Allah partimizi iktidarla buluşturduğunda partimiz sofraya bereket, aşın, işin, hukukun teminatı olsun. Hayırlı uğurlu olsun, haydi 'Bismillah' açıyoruz." dedi.

İlçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Ağıralioğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

