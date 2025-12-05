Trabzon'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde Yeşilay gönüllüleri bir araya geldi
Yeşilay Trabzon Şubesince 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında 81 ilden gönüllüler videolu konferansta bir araya geldiler.
Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in de katıldığı toplantıda gönüllülerin illerde gerçekleştirdiği etkinliklere yer verildi.
Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner, Karadeniz'in coşkulu rüzgarıyla gönüllülerin bir araya geldiğini belirterek, Karadeniz'in dalgasıyla, gençlerin gücüyle çalıştıklarını söyledi.
Güner, Dinç'in önderliğinde Yeşilay'ın taşıdığı bayrağı daha da ilerilere taşımaya devam edeceklerini kaydetti.
