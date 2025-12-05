Adalet Bakanı Tunç, Trabzon'da Araklı Adalet Sarayı'nın açılış töreninde konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni anayasa konusunda, demokratik anayasa konusunda da Mecliste bir uzlaşma sağlanır ve milletimizin, ülkemizin ihtiyacı olan yeni anayasa, milletin temsilcilerinin ürünü olan anayasayla inşallah yolumuza devam ederiz." dedi.

Tunç, Araklı Adalet Sarayı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, adaletin vakarına uygun mimarisiyle Araklı'ya yakışacak adliye binasını 1,5 yılda ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

Trabzon'da, Adalet Bakanlığına ait yatırımlar bakımından hiçbir eksiğin olmaması için gayret gösterdiklerini belirten Tunç, ihtiyaç olan yerlerde adliye binalarının yapımını tamamlamaya doğru gittiklerini ifade etti.

Vakfıkebir Adliye binasının da 2026 yatırım programına alındığını dile getiren Tunç, Sürmene ilçesinde de ek adliye binası inşa edileceğini bildirdi.

Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'a da her alanda önemli eserler kazandırıldığına işaret eden Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetinin merkezinde insan olduğunun altını çizdi.

Tunç, 23 yılda temel kanunları yenilediklerini belirterek şöyle devam etti: "Yapılan reformlarla ülkemizin bir daha o karanlık gecelerle, darbelerle karşılaşmaması için çok önemli yapısal dönüşüm sağlanmış oldu. Biz bunları da yeterli görmüyoruz. Milletimiz daha fazlasına layık. Türkiye'nin güçlü olabilmesi için hem adalet hem kalkınma, yüksek standartlı demokrasi yolunda Türkiye Yüzyılı'nda yolunda daha emin adımlarla yürüyebilmemiz için darbe anayasasıyla değil, milletimizin oylarıyla kabul edilmiş, milletimizin temsilcileri tarafından tartışılıp yazılmış, demokratik, sivil, katılımcı bir toplum sözleşmesiyle Türkiye Yüzyılı'na başlamak istiyoruz. Yeni anayasa konusunda, demokratik anayasa konusunda da Mecliste bir uzlaşma sağlanır ve milletimizin, ülkemizin ihtiyacı olan yeni anayasa, milletin temsilcilerinin ürünü olan anayasayla inşallah yolumuza devam ederiz." "Türkiye vizyonunun inşa sürecini inşallah terörsüz Türkiye ile inşa edeceğiz." ifadesini kullanan Tunç, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'yi terörden kurtaracağız. 41 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz, büyük kayıplar verdiğimiz, trilyonlarca kayba uğratan terör belasından ülkemizi, milletimizi inşallah kurtaracağız. 41 yıllık mücadele bu. Şehitler verdik. Binlerce askerimiz, polisimiz, sağlık memurlarımız şehit oldu. Büyük acılar yaşadık. Ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel olarak görüldü terör. 41 yıllık mücadelenin son 23 yılında, özellikle terörün hem güvenlik bakımından hem de teröre mazeret teşkil eden unsurların, hususların ortadan kaldırılması bakımından çok önemli mesafeler aldık, büyük başarı sağladık. Temel hak ve özgürlükleri genişlettik. Sadece Kürt vatandaşlarımız için değil, ülkemizin etnik kökeni ne olursa olsun bütün vatandaşları için özgürlük ortamını sağladık ve bu ilerleme sayesinde, teröre zemin teşkil eden hususları birer birer ortadan kaldırmamız sayesinde bugün Terörsüz Türkiye sürecine çok yaklaştık."

Bakan Tunç, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şunları ifade etti: "Tabii bu süreci gerek içeride, gerek de dışarıda devletimizin başta istihbarat kuruluşları, ilgili bakanlıklar izliyor. Bu anlamda Mecliste kurulan komisyon da çok önemli bir görev ifa ediyor. Siyasi partilerimizin tamamına yakınının katıldığı bu komisyonda önemli görüşmeler yapıldı. Taraflar dinlendi ve sivil toplum kuruluşlarımızdan, devletimizin ilgili kuruluşlarının görüşleri alındı ve bu sürecin başarıya ulaşması ve kalıcı olabilmesiyle ilgili o görüşmeler neticesinde Meclisin komisyonunun bir raporu oluşacak. Bu rapor doğrultusunda da inşallah adımlarımızı atmaya ve Terörsüz Türkiye'yi hem içeride hem dışarıda kalıcı hale getirmenin gayreti içinde olacağız. Bu süreci baltalamak isteyenlere karşı olacağız. Bu süreci sabote etmek isteyenler olabilecek. Ama o sabotajlara karşı uyanık olacağız, tuzaklara düşmeyeceğiz. Milletimizin menfaatine olanı yapacağız. Milletimizin istediğini yapacağız, istemediğini yapmayacağız. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım bugüne kadar atmadık, bundan sonra da atmayacağız ve Türkiye'yi terörden kurtararak bölgesinde daha güçlü ve Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle beraber inşa edeceğiz."

- "Yargı, bağımsız ve tarafsız bir şekilde işini yapacak" Tunç, hakimler, savcılar, avukatlar ve adalet çalışanlarının daha güçlü ve donanımlı şekilde görevlerini yapabilmeleri için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve hedef sürelere uyulmasıyla ilgili aldıkları tedbirler olduğuna dikkati çeken Tunç, şunları kaydetti: "İş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde yeni mahkemelerin kurulmasını süratle sağlıyoruz. Yine iş yoğunluğunun fazla olduğu davalara, yeni hakim atamalarını gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve böylece vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden daha çabuk yararlanabilmesiyle ilgili çalışmalarımızı hızlandırarak devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 23 Ocak tarihinde açıkladığı neredeyse bir yıl oluyor, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 264 hedefimiz var. Bunların bir kısmı yasal düzenleme, bir kısmı idari uygulamalar gerektiriyor. İdari uygulamaları süratle yerine getiriyoruz." Tunç, adalet ve yargı mensuplarına yönelik haksız suçlamalar yapıldığına işaret ederek, "Gerek sosyal medya, gerek basın yayın kuruluşları aracılığıyla adalete yönelik, adalet mensuplarımıza yönelik, yargı mensuplarımıza yönelik haksız, hadsiz, dosyaların içeriğini bilmeden, soruşturmaların detayına vakıf olmadan suçlamalar, hakaretler, tehditler yapıldığını görüyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Yargı, bağımsız ve tarafsız bir şekilde işini yapacak. Yargı artık birilerinin arka bahçesi değil." dedi.