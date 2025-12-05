Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        TTSO ve DOKA arasında su ürünleri projesi imzalandı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) arasında Trabzon Su Ürünleri Sektörü Döngüsel Ekonomi Stratejisinin Oluşturulması Projesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:33 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:33
        
        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) arasında Trabzon Su Ürünleri Sektörü Döngüsel Ekonomi Stratejisinin Oluşturulması Projesi imzalandı.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar'ın imzaladığı proje kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği ve işleme sektörünün döngüsel ekonomi yaklaşımına uyumunu güçlendirmek amacıyla danışmanlık hizmeti alınacağı belirtildi.

        Açıklamada, teknik destek sürecinde sektörün mevcut durumunun tespit edilmesi, politika uyum gerekliliklerinin değerlendirilmesi ve bölgesel ölçekte uygulanabilir bir strateji çerçevesinin oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

        Çelebi, su ürünleri sektörü ve Karadeniz'de üretilen Türk somonunun ülkenin önemli ihraç ürünlerinden birisi haline geldiğini belirterek, "Bu sektörün sürdürülebilirlik kapasitesinin artırılması amacıyla hazırlanan projemiz DOKA tarafından kabul edildi. Yapılacak çalışmaların su ürünleri sektörüne değer katacağına, firmalarımızın katma değerli ürün süreçlerini geliştireceğine inanıyoruz. Umuyoruz sektör bu çalışmalardan verimli şekilde yararlanabilir." ifadelerini kullandı.

