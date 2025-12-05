Akçaabat Belediyesi'nin üst yapı çalışmaları sürüyor

Akçaabat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamada, parke yol tamiri, kaldırım yenileme, asfalt yama, sathi kaplama ve yol düzenleme gibi birçok alanda çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki ihtiyaç duyulan noktalara müdahale eden ekiplerin, ilçeyi daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir kent haline getirmeye çalıştıkları vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, göreve geldikleri günden itibaren her mahalleye eşit önemde hizmet verdiklerini aktardı.

Ekim, önceliklerinin halkın memnuniyeti olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz bu anlayışla sahada gece gündüz demeden, fedakarca görev yapıyorlar. Halkımızın gösterdiği teveccüh ve memnuniyet bizlere güç veriyor. Akçaabat için üretiyor, Akçaabat için ter döküyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaların koordineli yürütüldüğüne değinen Ekim, iş birliği sayesinde kaynakların daha verimli kullanıldığını kaydetti.