Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Akçaabat Belediyesi'nin üst yapı çalışmaları sürüyor

        Akçaabat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki üst yapı çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:21 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçaabat Belediyesi'nin üst yapı çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akçaabat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki üst yapı çalışmaları devam ediyor.

        Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamada, parke yol tamiri, kaldırım yenileme, asfalt yama, sathi kaplama ve yol düzenleme gibi birçok alanda çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki ihtiyaç duyulan noktalara müdahale eden ekiplerin, ilçeyi daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir kent haline getirmeye çalıştıkları vurgulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, göreve geldikleri günden itibaren her mahalleye eşit önemde hizmet verdiklerini aktardı.

        Ekim, önceliklerinin halkın memnuniyeti olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz bu anlayışla sahada gece gündüz demeden, fedakarca görev yapıyorlar. Halkımızın gösterdiği teveccüh ve memnuniyet bizlere güç veriyor. Akçaabat için üretiyor, Akçaabat için ter döküyoruz." ifadelerini kullandı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaların koordineli yürütüldüğüne değinen Ekim, iş birliği sayesinde kaynakların daha verimli kullanıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor

        Benzer Haberler

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, muhtarlarla bir araya geldi
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, muhtarlarla bir araya geldi
        Bakan Tunç: 11'inci Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler olacak
        Bakan Tunç: 11'inci Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler olacak
        Bakan Tunç: Soruşturmanın seyrini takip edeceğiz
        Bakan Tunç: Soruşturmanın seyrini takip edeceğiz
        Bakan Yılmaz Tunç: "Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz"
        Bakan Yılmaz Tunç: "Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz"
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin açıkl...
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin açıkl...
        Göztepe - Trabzonspor müsabakasında gözler gol kralı Paul Onuachu'da olacak
        Göztepe - Trabzonspor müsabakasında gözler gol kralı Paul Onuachu'da olacak