        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, muhtarlarla bir araya geldi

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şalpazarı ilçesinde muhtarlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:16 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:16
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, muhtarlarla bir araya geldi
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şalpazarı ilçesinde muhtarlarla buluştu.

        AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanlığını ziyaret eden Genç, mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.

        İlçede en önemli konunun doğal gaz ve kanalizasyon olduğunu belirten Genç, "Bunu söylerken, köy ve mahallelerimizde yaptığımız beton ve asfalt çalışmalarını küçümsemek için söylemiyorum. Ancak ilçe merkezini de ayrı bir şekilde ele almamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Burası güzel ilçemiz ve buraya yakışanı hep birlikte yapmak zorundayız. Doğal gaz çalışmasını inşallah 2026 yılında, kanalizasyon işini de aynı şekilde ele alıp esaslı bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Bu doğrultuda 106 milyon liralık ödenek teklifimizi sunduk." diye konuştu.

        Genç, el ele vererek söz konusu çalışmaları tamamlayacaklarını, engelli ve şehit aileleinin ihtiyaçlarına öncelik vereceklerini kaydetti.

        Toplantıya, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ile AK Parti İlçe Başkanı Zeki Çabuk da katıldı.

